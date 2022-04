Vậy điều trị mất ngủ sau Covid-19 như thế nào?

Triệu chứng và nguyên nhân của hội chứng mất ngủ sau Covid-19

Bệnh mất ngủ thường có biểu hiện khá rõ ràng như sau:

Thời gian ngủ giảm sút như: khó đi vào giấc ngủ, thường xuyên thức giấc giữa đêm, thức dậy sớm hơn mong đợi và không ngủ lại được.

Chất lượng giấc ngủ giảm: sau khi ngủ dậy vẫn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, tinh thần không tỉnh táo.

Bệnh nhân F0 sau khi điều trị khỏi Covid-19 có thể gặp nhiều vấn đề bất ổn trên các cơ quan trong cơ thể hay vấn đề về thần kinh đều có thể gây ra hội chứng mất ngủ sau Covid-19. Cụ thể như sau:

Biến chứng ho, khó thở kéo dài do Covid-19 tấn công trực tiếp vào hệ hô hấp nên phổi vẫn còn bị tổn thương sau khi hết bệnh, làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Hệ miễn dịch của cơ thể hoạt động quá mức để chống lại sự xâm nhập của Covid-19, từ đó làm ảnh hưởng đến các cơ quan như thận, gan, tim.... khiến bệnh nhân bị hồi hộp, tim đập nhanh, biểu hiện trên da bị phát ban, nổi mày đay... Khi ảnh hưởng đến tế bào thần kinh gây rối loạn giấc ngủ, đau đầu...

Do tâm lý căng thẳng, sợ hãi của người bệnh khi phải cách ly chữa bệnh một mình, lo lắng, stress do sợ lây cho người khác khi còn dương tính, sợ chết, áp lực về tiền bạc, gia đình sau khi khỏi bệnh, hay đau buồn, mất mát do mất người thân... từ đó làm gia tăng tình trạng mất ngủ.

Ngoài ra, các loại thuốc điều trị biến chứng do Covid-19 cũng có thể là nguyên nhân gây ra mất ngủ do tác dụng phụ của thuốc điều trị. Bên cạnh đó, việc sử dụng thuốc ngủ với tần suất liên tục gây nghiện thuốc dẫn đến mất ngủ trầm trọng thêm.