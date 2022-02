Điều trị bảo tồn thành công một trường hợp thận vỡ làm đôi ở trẻ em

Sau khi thống nhất các bác sĩ đã quyết định lên kế hoạch điều trị bảo tồn thận, cho bé hạn chế tối đa vận động, truyền dịch và theo dõi sát tình trạng mất máu để can thiệp kịp thời, song song đó là điều trị phòng ngừa nhiễm trùng. Sau hơn một tuần điều trị và theo dõi tích cực, tình trạng lâm sàng và cận lâm sàng của bé đã ổn và được cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi tái khám ngoại trú.

Theo Ths.BS Nguyễn Đức Duy, Phó Trưởng Khoa Thận – Tiết Niệu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, chấn thương thận là tình trạng thận bị tổn thương do lực tác động từ bên ngoài, chủ yếu là do các tai nạn: tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ẩu đả,...Chấn thương thận ở trẻ em có tỷ lệ cao nhất trong các chấn thương thuộc hệ tiết niệu. Tuy nhiên, vì đó là chấn thương kín, không dễ nhận biết nên có thể trẻ đã không được đi khám sớm. Nhiều trường hợp sau té ngã mạnh, trẻ vẫn tỉnh táo và không than vãn gì nhiều nên cha mẹ hoặc người chăm sóc dễ chủ quan mà bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo tình trạng tổn thương nội tạng ở trẻ.