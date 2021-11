Điều tra, xử lý các đối tượng liên quan vụ chặt phá rừng đặc dụng

Your browser does not support the audio element.

Sau thông tin phản ánh về tình trạng phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Bắc Hướng Hóa, ngày 25/11, bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp vào hiện trường kiểm tra vụ chặt phá rừng.

Tham gia đoàn kiểm tra còn có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa, Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa (đơn vị chủ rừng), lãnh đạo xã Hướng Sơn, công an xã…

Một cây gỗ lớn có đường kính thân 90cm, dài hơn 30m bị các đối tượng cưa hạ (Ảnh: Đăng Đức).

Tại tiểu khu 645 thuộc khu vực quản lý nghiêm ngặt của Khu BTTN, đoàn phát hiện nhiều cây gỗ bị đốn hạ, cưa xẻ thành phách, một số cây còn nguyên cành, nhánh...