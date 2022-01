Điều tra, xác minh vụ việc xâm phạm chỗ ở

Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy căn nhà trên bà Đỗ Thị Nguyệt mua lại của ông Hoàng Văn Phúc. Việc mua bán được xác lập bằng Hợp đồng chuyển nhượng giữa 2 bên bằng giấy viết tay, trong đó không có sự tham gia của ông Kh. Tuy nhiên, sau đó ông Phúc đột tử nên chưa thực hiện được thủ tục chuyển nhượng tài sản trên tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Xác định việc tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương, cơ quan Công an đã yêu cầu ông Kh. cho giải tán và cam kết không tái phạm. Cùng với đó, cơ quan Công an tiến hành điều tra, xác minh làm rõ có hay không hành vi gây rối trật tự, đe dọa, xâm phạm chỗ ở của nhóm người do ông Kh. đưa đến để xử lý theo quy định.