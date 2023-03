Điều tra vụ xô xát, đánh nhau khiến nam thanh niên ở Quảng Ninh thiệt mạng

Công an đã bắt giữ hai người liên quan đến vụ việc gồm Nguyễn Đức Việt (SN 2002, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) và Nguyễn Việt Dũng (SN 1988, trú tại tổ 2, khu 5, phường Việt Hưng, TP Hạ Long).

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, người thiệt mạng là N.V.H (SN 1994, trú tại tổ 8, khu 1, phường Hà Lầm).

Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an TP Hạ Long khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Huệ