Điều tra vụ vợ bị chồng dùng đá đánh gây chấn thương sọ não

Chị Hiền thời điểm nằm điều trị tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Bà Rịa. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Mẹ của chị Hiền là bà Lê Thị Lên (70 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) phản ánh, vào khoảng 17h ngày 6/2, tại gia đình ông Trần Ngọc Đỏ (tổ 12, khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân) các con bà tổ chức liên hoan ăn uống, sau đó ngồi hát karaoke.



Khoảng 30 phút sau, N.Q.V. (43 tuổi, quê Đồng Nai - chồng cũ của chị Hiền) từ bên ngoài chạy vào nhà hành hung, chởi bới và đánh chị Hiền.



Thấy chị ruột bị đánh, anh Đặng Ngọc Hoàng (28 tuổi) trong lúc đang gọt trái cây đã đứng dậy đuổi V.. Thấy anh Hoàng cầm dao, V. chạy vào nhà dân bên cạnh và đóng cửa rào lại.



Khi thấy Hoàng làm rơi mũi dao ra khỏi cán, V. mở cửa chạy ra lấy mũi dao đâm về phía anh Hoàng.



Sau khi thấy em trai bị đâm, chị Hiền chạy đến và hỏi V. “Sao mày đánh em tao” thì bị V. bóp cổ, đánh vào mặt.



Tiếp đó, V. nhặt 1 viên đá hoa cương ở cạnh đó lên đánh mạnh vào đầu chị Hiền khiến nạn nhân ngã xuống đất, nằm bất tỉnh.



V. bỏ mặc nạn nhân, rồi rời khỏi hiện trường. Chị Hiền và anh Hoàng được đưa đi bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.



Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị Hiền bị tổn thương sọ não, dập não bán cầu phải, phù não lan tỏa, nằm bất tỉnh và được tích cực điều trị tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Bà Rịa.



Theo Bà Lên, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình bà đã trình báo, công an phường Mỹ Xuân đến lập biên bản, ghi nhận hiện trường, lấy lời khai.



Sau đó, gia đình bà Lên đã làm đơn mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con gái mình.



Bà Lên cho biết thêm, sau gần 2 tháng kể từ ngày bị chồng cũ đánh, con gái bà vẫn đang nằm bất tỉnh tại bệnh viện, tiên lượng sức khỏe yếu.



Ngày 30/3 vừa qua, gia đình bà Lên đã xin xuất viện, đưa con gái về nhà chăm sóc.

Theo chia sẻ của gia đình chị Hiền, trước đó chị Hiền và V. là vợ chồng và có với nhau 2 người con. Do mâu thuẫn nên cả hai đã ly hôn.



Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Công an thị xã Phú Mỹ cho biết, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, V. đã thừa nhận hành vi của mình. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.