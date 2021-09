Điều tra vụ thi thể lìa đầu trong khu dân cư ở TP.HCM

Tối 26/9, Công an quận 7 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong toả một đoạn con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 để điều tra vụ án mạng xảy ra tại đây.



Theo người dân, sau khi nhận trình báo, công an đã khẩn trương xuống hiện trường, đưa một nghi can về làm việc. Người dân cho hay, nghi phạm có biểu hiện ngáo đá.





Trong chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video livestream hiện trường vụ việc và nhanh chóng chia sẻ rộng khắp.