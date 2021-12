Điều tra vụ tài xế xe tải vứt xác người bên lề đường ở TP.HCM

Công an quận 12, TP.HCM đang điều tra vụ việc một tài xế xe tải bế xác người vứt bên lề đường xảy ra ở địa phương này. Công an đang trích xuất hình ảnh camera an ninh tại tuyến đường xung quanh hiện trường để xác định BKS xe tải và nhân dạng của tài xế nói trên.