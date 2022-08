Điều tra vụ nam thanh niên nghi bị bắn chết trong tiệc sinh nhật ở Long An

Ngày 16/8, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc 1 thanh niên nghi bị bắn chết trong bữa tiệc sinh nhật tối 15/8, tại ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Nạn nhân là anh N.D.P. (31 tuổi), ngụ huyện Thủ Thừa.