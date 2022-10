Điều tra vụ hỗn chiến tại quán karaoke ở Nha Trang

Sáng 19/10, lãnh đạo Công an TP Nha Trang ( Khánh Hòa) cho biết, cơ quan điều tra đang tích cực làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trên địa bàn phường Vĩnh Hải.

“Sự việc đang được Công an TP Nha Trang tích cực điều tra, đồng thời truy xét những nghi can gây ra vụ việc. Bước đầu, cơ quan CSĐT đã làm việc với chủ quán và số thanh niên bị thương”- lãnh đạo Công an TP Nha Trang thông tin.