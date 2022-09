Điều tra vụ hoa hậu Oanh Lê tố bị đánh tại công an phường ở TP.HCM

Nhóm của bà Oanh Lê đứng lại xem vì hiếu kỳ. Theo bà Oanh Lê, nhiều người khác cũng đứng xem.

“Tôi có thấy người đàn ông kia cầm điện thoại quay lại và cự cãi với công an. Tôi đứng cách đó 5m và có nhìn xem người đàn ông có livestream hay không? Bất ngờ cán bộ công an phường đến gần hỏi tôi là đồng phạm à? Tôi không biết chuyện gì xảy ra, không quen biết với người đàn ông đó nhưng hai người bên phía công an phường đã cưỡng chế tôi đưa về trụ sở công an phường”, hoa hậu Oanh Lê kể lại.

Cũng theo hoa hậu Oanh Lê, khi về phường, bà không thấy người đàn ông lúc nãy cự cãi với cán bộ công an mà chỉ có một mình bà.