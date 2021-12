Điều tra vụ "đá tặc" mở công trường trên đất của ban quản lý rừng

Your browser does not support the audio element.

Những ngày qua, người dân trên địa bàn đã phản ánh tại làng H'ring, xã H'bông đang có một số đối tượng "đá tặc" có hành vi khai thác đá trái phép.

Ngay khi nhận được thông tin, trong 2 ngày 26 và 27/12, lực lượng xã H'Bông đã vào khu vực trên để nắm bắt thông tin.