Điều tra vụ chồng đá vào mặt vợ, túm tóc đánh đến nhập viện

Sau khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi vũ phu của người đàn ông.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với công an phường vào cuộc xác minh. Theo công an, người bị đánh là chị B.P. (33 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và người hành hung là chồng chị P., tên N.T.