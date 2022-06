Điều tra vụ bé trai 18 tháng tuổi ở Long An chết nghi bị bạo hành

Ngày 2/6, đại diện UBND xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức (Long An) cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra vụ một bé trai 18 tháng chết nghi bị bạo hành trên địa bàn.

Theo anh L.T.N.T. (23 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An), vào khuya 1/6, anh nhận được thông tin con mình là bé L.T.L.T.P. (18 tháng tuổi) đã chết trước khi đưa vào bệnh viện do bị chấn thương, máu tụ dưới da, bầm tím tay chân.

Ảnh minh họa.

Anh T. và mẹ bé là chị L.D.T.H. kết hôn được 6 năm và có 2 con nhưng ly hôn đã hơn 1 năm. Anh T. hiện nuôi con gái lớn, còn chị H. nuôi bé T.P.