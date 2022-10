Điều tra thông tin nữ thiếu tá công an nghi say xỉn lái ô tô gây tai nạn

Đáng chú ý, theo hình ảnh người dân ghi nhận và đăng tải trên mạng xã hội, lúc điều khiển ô tô gây tai nạn, chị L. mặc sắc phục công an, mang quân hàm thiếu tá, có biểu hiện say xỉn khi tham gia giao thông. Người này được cho là cán bộ Công an huyện Đăk Đoa.

Một lãnh đạo Công an huyện Đăk Đoa xác nhận đã nắm thông tin ban đầu và kết quả vụ việc cụ thể đang chờ cơ quan chức năng thông tin.