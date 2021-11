Điều tra nguyên nhân 4 người chết sau tiêm vaccine ngừa Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Thanh Hóa về sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, trước sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại Công ty TNHH giầy Kim Việt, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 23/11 khiến 4 người tử vong, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an, các bộ, cơ quan liên quan và UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vắc xin phòng Covid-19, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11/2021.