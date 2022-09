Điều tra người phụ nữ nghi bắt cóc bé gái 6 tuổi

Những thông tin nói trên dù chưa được kiểm chứng nhưng sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang dư luận Thái Bình.

Liên quan đến thông tin trên, lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, Công an huyện Đông Hưng đang phối hợp với Công an xã Hồng Giang lấy lời khai, xác minh, điều tra vụ việc.