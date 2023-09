Điều tra nghi vấn phun thuốc diệt cỏ khiến 26 người đi cấp cứu ở Điện Biên

Cũng trong sáng 7/9, tại hội nghị giao ban công tác nội chính do tỉnh Điện Biên tổ chức, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Điện Biên điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị làm rõ trách nhiệm trong vụ ngộ độc xảy ra tại bản Co Pục vừa qua (Ảnh: Lê Lan).

Đại tá Giang khẳng định, hành vi phun thuốc diệt cỏ ngay cạnh nguồn nước của người dân bản Co Pục là nguy hiểm, coi thường sức khỏe, tính mạng của người dân.

Cũng tại hội nghị, ông Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền các huyện phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước tại từng địa bàn, dân cư, bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt cho nhân dân.