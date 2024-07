Điều tra mở rộng vụ án liên quan ông Trần Đình Triển, Trương Huy San

Chiều 8/7, Bộ Công an họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024. Tại cuộc họp báo, phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến việc khởi tố luật sư Trần Đình Triển (Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân) và ông Trương Huy San (còn gọi là Osin Huy Đức).

Đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) cho hay, căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 1/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Đình Triển và Trương Huy San cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.