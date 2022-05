Điều tra cái chết của bé 1 tuổi nghi do bạo hành ở TP.HCM

Vì phát hiện bé gái đa chấn thương vùng bụng nên phía bệnh viện báo công an.

Khi nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo báo Công an quận Bình Tân vào cuộc. Công an đã mời làm việc với những người liên quan, tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bé.