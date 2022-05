Điều tra 8 gói thầu CDC Hòa Bình mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình mua kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất với số tiền hơn 12,3 tỷ đồng (Ảnh: TT).

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cũng chưa thu thập được thông tin từ các kết quả giao dịch thành công trên thị trường đối với sản phẩm tương tự hoặc báo giá của đơn vị nhập khẩu để tham khảo, phân tích, lựa chọn giá tối ưu đối với sản phẩm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hòa Bình đã mua 26.262 kit xét nghiệm với giá trị hơn 12,3 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) sản xuất, qua mua trực tiếp của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và Công ty TNHH Thiết bị y tế và Khoa học Tâm Việt.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình chưa phát hiện vi phạm về quy trình mua sắm này. Tuy nhiên, liên quan đến vụ án Công ty Việt Á nâng khống giá, trích "hoa hồng" cho các đơn vị mua sắm mà Bộ Công an đang điều tra, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã bàn giao toàn bộ hồ sơ 8 gói thầu của CDC Hòa Bình cho Công an tỉnh Hòa Bình để điều tra theo ủy thác của Bộ Công an.