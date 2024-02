Điều tiếp viên khuyên hành khách nên làm khi dùng toilet trên máy bay

Máy bay là phương tiện di chuyển hiện đại và an toàn bậc nhất hiện nay nhưng lại có những hạn chế về vấn đề vệ sinh. Một số vị trí trên máy bay có rất nhiều vi khuẩn, một phần do ý thức của hành khách, phần khác do quy trình dọn dẹp của hệ thống hàng không chưa tối ưu.

Các tiếp viên hàng không khuyên hành khách cẩn trọng với tất cả các bề mặt trên máy bay, như khay đồ ăn gập ở ghế phía trước, dây an toàn... Đặc biệt, điều tiếp viên khuyên hành khách nên làm khi dùng toilet sẽ giúp mọi người tránh được những nguy cơ về sức khỏe, vì trên máy bay, toilet là không gian đặc biệt nhỏ hẹp nhưng lại được dùng chung với nhiều người.

Điều tiếp viên khuyên hành khách nên làm khi dùng toilet