Điều thú vị về nữ ca sĩ giàu nhất thế giới

Theo SCMP, Rihanna là nghệ sĩ từng đoạt 9 giải Grammy trên tổng số 33 đề cử. Với nhiều bản hit ăn khách toàn cầu, nữ ca sĩ trở thành một trong những biểu tượng nhạc pop thành công nhất thế kỷ 21.

Sau thời gian có chỗ đứng trong lĩnh vực âm nhạc, Rihanna lấn sân sang kinh doanh và tiếp tục gặt hái thành công. Năm 2021, cô được Forbes công nhận là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới. Gần đây, ca sĩ tỷ phú công bố thông tin sắp sinh con. Theo People, Rihanna sắp kết hôn với bạn lâu năm là rapper A$AP Rocky.

Đi hát và thành công từ năm 16 tuổi

Trước khi trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu, Rihanna từng là học viên quân đội trong một chương trình quân sự ở Barbados - quê hương của nữ ca sĩ.

Trong cuộc phỏng vấn của Daily Mail, giọng ca Love the Way You Lie cho biết quá trình được đào tạo trong quân đội giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc người mẫu sau này. "Việc đào tạo trong quân đội có ích cho việc đội sách lên đầu để đi catwalk", cô nói.

Trong cuộc phỏng vấn của BBC, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Shontelle, đồng thời là trung sĩ trong đơn vị hoạt động của Rihanna trước đây, nói Rihanna có tinh thần thép. Cô và đồng đội từng chống đẩy trong thời gian tập luyện, nhất là khi họ xuất hiện muộn trên quảng trường diễu hành.

Sau khi tìm được đam mê trong lĩnh vực âm nhạc ở tuổi 15, cô bắt đầu được các hãng thu âm chú ý.