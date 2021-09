Diệu Nhi tự tin khoe bụng hậu sinh con khi cover 'LALISA'

Mới đây, Diệu Nhi đã đăng tải clip cover ca khúc debut solo LALISA của Lisa BLACKPINK. Vẫn phong cách hài hước quen thuộc, nữ diễn viên đã có tâm chuyển lời Hàn Quốc thành tiếng Việt và tự tin rap một cách đầy máu lửa.

Your browser does not support the video tag.

Clip Diệu Nhi cover "LALISA"