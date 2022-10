Diệu Nhi 'quậy' cùng dàn phụ dâu tưởng đâu toàn thiên thần nội y

Vào 3h chiều 10/10, Diệu Nhi và Anh Tú chính thức bắt đầu tiệc cưới và dự kiến sẽ kéo dài tới đêm tại một resort sang trọng ở Phan Thiết, quê nhà của cô dâu. Bên cạnh gần 250 khách mời, có 6 nhân vật đặc biệt được chọn làm phù dâu gồm Sam, Diễm My 9X, Ngọc Trinh, Sĩ Thanh, BB Trần và Hải Triều.

Khi chỉ còn vài giờ là diễn ra lễ cưới, đội dâu phụ có màn lên đồ chụp ảnh khiến dân mạng không khỏi trầm trồ.

Mới chỉ xem đoạn clip hậu trường ngắn mà Sĩ Thanh chia sẻ, dân mạng vô cùng trông ngóng bộ ảnh chính thức ra lò vì visual quá đỉnh của nhóm cũng như những dáng pose cực "quậy".