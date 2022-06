Diệu Nhi mải hát hò, lộ luôn bí mật đang ở chung với Anh Tú?

Lâu nay Diệu Nhi được mệnh danh là một trong những thánh phá hit lầy lội của làng giải trí Việt. Bài hát nào qua tay nữ diễn viên cũng trở nên lạ lùng, hài hước khiến dân tình muốn quên luôn bản gốc. Dù vậy, cô vẫn rất đam mê ca hát ở mọi lúc mọi nơi.

Mới đây, dân tình được một phen "xỉu up xỉu down" khi Diệu Nhi tiếp tục thể hiện lại ca khúc Vây Giữ - một sáng tác gốc nhạc Hoa của Vương Tĩnh Văn, phần lời Việt được viết lại bởi Huy Vạc. Hiện ca khúc này đang cực kì thịnh hành trên nền tảng Tik Tok.