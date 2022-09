Diệu Nhi lại cover: Giọng hát tiến bộ nhưng biểu cảm 'ố dề'

Your browser does not support the video tag.

Trước đó, dù Diệu Nhi thường xuyên gặp tình trạng nhạc một nơi, giọng một nẻo, tone nốt thì loạn hết cả lên nhưng người hâm mộ vẫn rất ghi nhận sự cố gắng lẫn tinh thần "hát hay không bằng hay hát".

Tuy nhiên, ở màn cover Xem Như Em Chẳng May, nữ diễn viên đã nắm được tâm trạng của ca khúc nên phô diễn giọng hát đúng với những gì bài hát muốn truyền tải.

Công bằng mà nói giọng hát của Diệu Nhi ở phần cover này khá tốt, không có dấu hiệu của sự hụt hơi hay chênh phô như trước.