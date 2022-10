Diệu Nhi 'cướp' thành công bài hit mới của Anh Tú để đem đi diễn

Để rồi sau 2 ngày ra mắt, ca khúc Bài Này Không Để Đi Diễn. đã lên top 1 trending Youtube với hơn 2,5 triệu lượt xem. Đồng thời Diệu Nhi ngay lập tức thực hiện lời nói của mình, cover ca khúc để được mời đi hát.



Thành tích MV đạt được



Diệu Nhi vui mừng khi "cướp" được hits của chồng mang đi diễn.

Nữ diễn viên đã đăng tải clip mình hát với dòng trạng thái: "Gia đình thông cảm. Top1 gấp quá mình chưa kịp book ekip quay MV. Chỉ muốn nói với mọi người là bây giờ mọi thứ đã sẳn sàng, chỉ đợi khách hàng book show là bé đi diễn luôn ạ".