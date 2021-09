Diệu Nhi cover hit Lisa view tụt 'thảm', từ chối trai lạ vì sợ 'chồng ghen'

Chẳng biết phiên bản âm nhạc này hay hay dở, chỉ biết rằng trước đó Diệu Nhi đang có hơn 12 nghìn người xem livestream và sau khi cô hát, con số này tụt "thảm hại" chỉ còn hơn 7 nghìn người mà thôi.

Diệu Nhi vô cùng tập trung cover Money của Lisa



Thế nhưng livestream tụt luôn 5 nghìn người chỉ sau khi Diệu Nhi thể hiện giọng hát

Bên cạnh đó, Diệu Nhi còn được các fan yêu cầu gọi điện cho Lee Min Ho. Trả lời cho yêu cầu khó nhằn này, Diệu Nhi thừa nhận: "Chị sợ khi mà gọi điện cho Lee Min Ho thì anh chồng chị ghen".