Điệu nhảy gây sốt của em trai Sơn Tùng học tập từ Winner Mino?

Chỉ đến khi clip MONO biểu diễn ca khúc Waiting For You ở một quán bar được lan truyền thì khán giả có cái nhìn khác về anh chàng. Vì giọng hát live đã có những tiến bộ rõ rệt, phong cách biểu diễn lẫn thần thái tự tin và làm chủ sân khấu khiến nhiều người cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Đồng thời điệu nhảy của MONO đã tạo thành trào lưu trên mạng xã hội. Những chuyển động vùng hông của MONO đã khiến nhiều bạn trẻ mê mệt, thi nhau cover lại điệu nhảy này.