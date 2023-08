Điệu nhảy độc đáo ở 'Rap Việt' nhanh chóng gây sốt trong giới trẻ

Điệu nhảy hiphop này bắt nguồn từ New York (Mỹ), thường được gọi là "getting sturdy" (tạm dịch: Trở nên cứng cáp). Thời điểm bắt đầu xu hướng vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, sturdy dance có lẽ đã xuất hiện vào những năm 1970.

Điệu nhảy cứng nhắc trong "Rap Việt" trở thành trào lưu (Biên dựng: Dĩ An).

Diễn viên Lily Tomlin từng thể hiện kỹ năng nhảy trong Dick Cavett Show vào năm 1972 trên đôi giày cao gót. Đến nay, video này vẫn được lan truyền mạnh mẽ. Một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng thử mang giày cao và nhảy theo.

Phát triển từ điệu nhảy woo walk

Về cơ bản, sturdy dance là biến thể của woo walk - điệu nhảy được phổ biến bởi cố rapper Pop Smoke (New York, Mỹ). Pop Smoke tên là Bashar Barakah Jackson, lớn lên trong cộng đồng có thu nhập thấp.

Trong MV Dior, Pop Smoke thực hiện động tác một tay dang rộng và một tay đặt ở phía trước thắt lưng.



Sturdy dance được cho là phát triển dựa trên điệu woo walk (Ảnh: Know your meme).