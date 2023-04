Điều Nhà Trắng kỳ vọng khi ông Trump tới tòa và bị bắt

Khi ông Biden bay tới Minnesota vào hôm 4/4 để quảng bá nhà máy sản xuất máy điện phân hydro, các kênh tin tức chiếu cảnh máy bay riêng của ông Trump, Trump Force One, cất cánh tới New York.

Một phiên tòa dân sự khác về các cáo buộc gian lận tài chính do Letitia James, tổng chưởng lý New York, dự kiến ​​​​diễn ra vào ngày 2/10.

Fani T. Willis, công tố quận Fulton ở Georgia, có thể sớm quyết định xem có buộc tội ông Trump về việc cố gắng can thiệp cuộc bầu cử năm 2020 hay không. Trong khi đó, Jack Smith, cố vấn đặc biệt của liên bang, có thể tìm kiếm cáo trạng liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6/1/2021, và việc cựu tổng thống từ chối giao nộp tài liệu mật.

Tất nhiên, không có tổng thống nào khác muốn nhận được kiểu quan tâm công khai mà ông Trump đang có, nhưng sự chú ý đối với cựu tổng thống sẽ vượt ra ngoài cả vụ truy tố lịch sử này, New York Times nhận định.

Đó là khoảnh khắc mà cựu Tổng thống Bill Clinton đã buộc phải chia sẻ màn hình tivi vào một trong những đêm trọng đại nhất của ông. Bởi cùng thời điểm ông đọc bài diễn văn Thông điệp Liên bang năm 1997, một bồi thẩm đoàn cũng đang đưa ra phán quyết trong phiên tòa xét xử dân sự "thế kỷ".

“Đó là một thách thức đối với việc quản lý”, Julian E. Zelizer, nhà sử học về tổng thống tại Princeton, cho biết. “Một phần công việc mà các tổng thống làm là chuyển hướng chương trình nghị sự sang vấn đề họ muốn Quốc hội và công chúng tập trung vào”.

“Điều đó thật khó trước những gì đang xảy ra với ông Trump. (Dù vậy), ưu điểm là nó tạo ra không gian cho việc hoạch định chính sách cấp thấp, không được chú ý về các vấn đề có thể tạo ra tranh cãi công khai”.

Thật vậy, việc ông Biden xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn trước công chúng vào hôm 4/4 không có nghĩa ông không làm việc ở hậu trường.

Ông đã gọi điện cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Vua Anh Charles III. Twitter của ông vẫn duy trì đều đặn các bài đăng, bao gồm thúc đẩy ngân sách, chúc mừng người chiến thắng giải bóng rổ đại học và chúc những người ăn mừng lễ Mahavir Jayanti.

Trong khi đó, ông Biden để thư ký báo chí Nhà Trắng, Karine Jean-Pierre, làm chệch hướng các câu hỏi rõ ràng về ông Trump. Trong cuộc họp giao ban hàng ngày, bà nói về việc Phần Lan gia nhập NATO, một nhà báo Mỹ bị bắt giữ ở Nga và cuộc gặp của tổng thống với cố vấn công nghệ.

Nhưng với vụ bắt giữ cựu tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử và “bất cứ điều gì động chạm hoặc liên quan đến vụ án”, bà tuyên bố là vượt quá giới hạn.

Tuy nhiên, các phóng viên trong phòng họp của Nhà Trắng không bỏ lỡ cơ hội. Họ hỏi về những lo ngại an ninh ở New York và luật pháp. Họ hỏi liệu ông Biden có xem quá trình tố tụng trên truyền hình và liệu ông có cân nhắc ân xá cho ông Trump hay không, dù quyền ân xá của tổng thống không mở rộng đối với các vụ án cấp bang như vụ ở New York.

“Tôi thích cách các bạn hỏi tôi điều này theo những cách khác nhau”, bà nói. Sau đó, bà lặp lại tuyên bố: “Tôi sẽ không bình luận” trước khi kết thúc cuộc họp.