Điều nguy hiểm không nên làm khi uống rượu, vì có thể gây nguy cơ tử vong

Uống rượu khi gặp gỡ đã trở thành một nét văn hóa cộng đồng không thể thiếu ở nhiều nơi, bạn bè tụ tập, giao lưu tất yếu sẽ có ăn nhậu, nhưng cứ đến dịp này, một số người lại phải vào viện vì uống rượu.

Có thể không phải do ngộ độc rượu mà là do uống kết hợp với một số loại thuốc nhưng lại bỏ qua sự tương tác nguy hiểm giữa thuốc và rượu, làm cho chúng không còn an toàn, lành mạnh. Nếu tình huống xảy ra, thậm chí bạn có thể dành cả nhiều ngày nằm trong bệnh viện.

Bác sĩ nhắc nhở mọi người không nên uống nhiều bia rượu nếu có thể và nếu thực sự muốn uống thì phải chú ý những loại thuốc mình đang uống, để không gặp rủi ro đáng tiếc.

Bạn không nên uống rượu trong khi đang uống những loại thuốc sau đây:

1, Thuốc hạ đường huyết