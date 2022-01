Điều ngạc nhiên của cựu Tổng thống Mỹ Bush khi lần đầu tới Việt Nam

Your browser does not support the audio element.

Ông Vũ Khoan - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam - chia sẻ như vậy khi đề cập tới những điều suy ngẫm về văn hóa ngoại giao Việt Nam.

Điểm khác biệt của ngoại giao Việt Nam

Nhấn mạnh về điểm khác biệt của ngoại giao Việt Nam là tinh thần nhân văn, nguyên Phó Thủ tướng cho biết, tiếp nối truyền thống người xưa, văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần tự tôn dân tộc nhưng không nuôi hận thù dân tộc, luôn phân biệt rạch ròi giữa các tầng lớp nhân dân với các thế lực hiếu chiến.