Điều Nancy lo sợ khi bước ra sân khấu

Ngày 30/8, nữ ca sĩ JooE (Momoland) xuất hiện trên show thực tế sống còn The Second World do đài JTBC sản xuất. Các thành viên Momoland xuất hiện tại chương trình để ủng hộ JooE.

Khi trò chuyện cùng JooE, Momoland bắt đầu chia sẻ về cảm xúc thật của bản thân. Đặc biệt, các thành viên thừa nhận họ bị tổn thương khi chứng kiến hàng loạt tin đồn vô căn cứ về nhóm liên tục lan truyền.