Điệu múa chim công của Dương Lệ Bình lại bị chỉ trích gợi dục

Điệu múa bị đánh giá gợi dục dù có ý tưởng tốt.

Trong điệu múa, hai vũ công có những động tác uốn éo, đụng chạm cơ thể, cọ xát ngực và hôn nhau nhằm hóa thân thành loài công. Hình ảnh này bị chỉ trích, nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp cần tiết chế với một tiết mục trình diễn đại chúng.

Điệu múa chim công của Dương Lệ Bình.

Tiêu Dung Hạo sau đó lên tiếng giải thích rằng, nghệ thuật phản ánh cuộc sống. 3 thầy trò theo dõi đặc điểm, thói quen của loài chim công và thể hiện lại bằng nghệ thuật.

Các diễn viên nhập tâm, hóa thân loài chim với mong muốn có thể làm khán giả cảm nhận được thông điệp tác phẩm. Trong khi đó, Dương Lệ Bình giữ động thái im lặng đến nay.