Điều kiện để tuyển nữ Việt Nam giành vé đi tiếp

Sau lượt trận thứ 2, hiện tuyển nữ Việt Nam vẫn đang là 1 trong 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, đội xếp trên là Thái Lan (đứng thứ 3 tại bảng B với 0 điểm và có hiệu số -1). Đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung dù không thể tự quyết định tấm vé đi tiếp của mình nhưng vẫn còn rất nhiều hi vọng nếu giành được kết quả tốt trước đối thủ Myanmar ở lượt trận cuối, cụ thể là chỉ cần 1 trận hòa cũng đủ giúp tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 tại bảng C.

Bởi lẽ, do tuyển nữ Ấn Độ bỏ giải, nên bảng A chỉ còn 3 đội. Vì thế, để đảm bảo sự công bằng, khi so sánh các đội đứng thứ ba của 3 bảng, đội thứ 3 bảng B và bảng C sẽ không được tính kết quả với đội đứng thứ 4. Do đó, ngay cả khi tuyển nữ Việt Nam có thắng đậm tuyển nữ Myanmar thế nào đi nữa thì cũng không được tính kết quả, khi so sánh với đội đứng thứ 3 của bảng A và B.

Chính vì thế, kết quả hòa cũng vừa đủ để đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung giữ được vị trí hiện tại của mình và sẽ so sánh với hiệu số của những đội thứ 3 của bảng A và B.