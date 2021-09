Điều kiện để ĐT Việt Nam đi tiếp ở Futsal World Cup 2021

Ở lượt trận cuối, tại bảng A, chủ nhà Lithuania (hạng 80) chạm trán Costa Rica (hạng 30). Tại bảng B, Ai Cập (26) vs Uzbekistan (30), Nga (4) vs Guatemala (36).

Hai bảng E và F mới chỉ thi đấu một lượt trận nên sẽ ảnh hưởng nhiều đến thứ hạng nhóm các đội xếp ba sau khi kết thúc.

Hơn nữa, trong môn futsal, sự khác biệt về đẳng cấp thường tạo ra những tỷ số rất chênh lệch. Do đó, cục diện ở phần còn lại của giải FIFA Futsal World Cup 2021 sẽ còn diễn biến rất khó lường.

Highlights futsal Việt Nam 3-2 Panama (nguồn: VTV):

Thiên Bình