Điều khiển ô tô dàn hàng ngang chặn xe khác sau khi đồng nghiệp "nhờ"

Ngày 11/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Hiếu (SN 1990, ở làng Bứa, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và Trần Hữu Dũng (SN 1992, ở khu 2, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hình ảnh 2 ô tô dàn hàng ngang trên đường nhằm chặn phương tiện khác (Ảnh: CATH).