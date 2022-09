Điều khiển điều hòa có một nút "nhỏ nhưng có võ", biết dùng đúng cách tiết kiệm cả triệu tiền điện

Chế độ Sleep có thể được minh họa bằng hình mặt trăng trên điều khiển.

Khi thiết lập chế độ Sleep, nhiệt độ phòng sẽ thay đổi phù hợp với nhiệt độ môi trường, giúp bạn không bị lạnh khi ngủ.

Khi sử dụng chế độ này, thông thường sau 30 phút hoặc 1 tiếng, nhiệt độ điều hòa sẽ tăng lên 1 độ C. Sau đó sẽ tiếp tục tăng 2 độ và duy trì nhiệt độ đó cho đến khi nào bạn tắt điều hòa.

Ví dụ, trước khi ngủ bạn để nhiệt độ điều hòa là 25 độ C. Sau 30 phút hoặc 1 tiếng, điều hòa sẽ tăng nhiệt độ lên 26 độ C. Khoảng 2 tiếng tiếp theo, điều hòa sẽ tự động tăng nhiệt độ lên mức 28 độ C. Như vậy, về ban đêm, nhiệt độ môi trường giảm xuống thì nhiệt độ điều hòa cũng được tự động điều chỉnh tăng lên, vừa giúp tiết kiệm điện vừa giúp bạn không bị lạnh quá khi ngủ.

Chế độ này giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. Đặc biệt, nếu nhà có người lớn tuổi và trẻ nhỏ thì nên biết đến chế độ này.