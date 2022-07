Điều hòa tiết kiệm điện, người tiêu dùng bị hớ với công nghệ Inverter?

Điều hòa thông thường (không Inverter) hầu như không được bày bán nhiều ở các siêu thị điện máy như trước kia bởi do công nghệ đã cũ; thêm vào đó, nhân viên bán hàng điện lạnh đều hướng khách hàng sang mua điều hòa có công nghệ Inverter, với ưu thế tiết kiệm điện vượt trội, để thuyết phục khách hàng. Dần dần, điều hòa không Inverter xuất hiện ngày càng ít trên thị trường.

Trên thị trường dòng điều hòa Inverter ngày càng trở nên phổ biến

Kỹ sư điện lạnh Nguyễn Năng Hội cho rằng, trên thực, tế, điều hòa Inverter không hề tiết kiệm điện như những gì thông số nhà sản xuất đưa ra.

“Điều hòa Inverter chỉ tiết kiệm điện từ 10-20% với điều kiện ngoài trời dưới 36-38 độ C, tùy từng hãng sản xuất; còn trên 38 độ C thì điều hòa Inverter không hề tiết kiệm điện so với điều hòa thường, thậm chí còn tốn điện hơn vì cần nguồn điện để duy trì tốc độ quay của máy nén”, anh Hội nhận xét.