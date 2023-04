Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống cà phê hàng ngày?

8. Khi uống cà phê hàng ngày, bạn sẽ tăng cường mức độ chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là một thành phần quan trọng trong chế độ ăn uống của bạn. Chúng giúp giảm thiểu bất kỳ tác hại tiềm ẩn nào đối với cơ thể do các gốc tự do gây ra. Thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa sẽ tốt cho sức khỏe của bạn.

Cà phê chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Khi bạn uống cà phê hàng ngày, bạn sẽ tăng cường mức độ chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể. Đây là thông tin tốt cho những người có thói quen uống cà phê hàng ngày.

9. Bạn có thể bảo vệ não khỏi bệnh tật khi uống cà phê hàng ngày

Một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng cà phê dường như có một số mối tương quan với việc giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson.

Điều thú vị là không phải caffeine có trong cà phê mới mang lại lợi ích này. Thay vào đó, đó là sự hiện diện của một hợp chất có tên là phenylindanes (tăng lên khi rang hạt cà phê) giúp bảo vệ não khỏi các protein độc hại góp phần gây ra bệnh não.

10. Uống cà phê hàng ngày có thể làm tăng trí nhớ

Không chỉ tránh được các bệnh nghiêm trọng như bệnh Alzheimer và Parkinson mà uống cà phê hàng ngày còn có thể giúp ích cho não bộ của bạn. Ngoài ra, việc uống cà phê hàng ngày của bạn có thể giúp tăng cường trí nhớ của bạn.

Một số nhận định về vấn đề này chỉ ra: Caffeine có tác dụng tăng cường nhận thức, nhưng tác dụng đặc biệt của nó trong việc củng cố trí nhớ và giúp chúng có khả năng chống lại sự quên lãng chưa bao giờ được nghiên cứu chi tiết ở người.

11. Uống cà phê hàng ngày tốt cho gan

Một lợi ích khác của cà phê là tốt cho gan. Việc chọn uống cà phê mỗi ngày có thể bảo vệ bạn khỏi bệnh gan. Cụ thể, nếu bạn uống rượu thường xuyên nhưng cũng uống một đến bốn cốc cà phê mỗi ngày, khả năng phát triển bệnh xơ gan của bạn sẽ giảm đáng kể, theo Tiến sĩ Arthur L. Klatsky, một nhà nghiên cứu của Kasier Permanente.

"Tiêu thụ cà phê dường như có một số lợi ích bảo vệ chống lại bệnh xơ gan do rượu", ông tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian. "Và một người càng tiêu thụ nhiều cà phê thì càng ít có nguy cơ phải nhập viện hoặc chết vì xơ gan do rượu".