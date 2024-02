Điều gì xảy ra khi uống trà xanh vào buổi sáng suốt một tuần?

Mỗi ngụm trà sẽ đem lại cảm giác thanh lọc cơ thể, làm giảm căng thẳng và nỗi lo lắng, giúp Louise cảm thấy bình tĩnh hơn. Do cô là người hay suy nghĩ quá nhiều, nên tác dụng đó có ý nghĩa rất lớn.

"Trong 7 ngày qua, tôi nhận thấy mình hầu như không bị táo bón hoặc đầy hơi. Dạ dày của tôi không hề bị kích ứng dù liên tục uống trà xanh. So với các đồ uống khác, tôi không cảm thấy khó chịu ruột mỗi khi dùng loại trà đó", Louise chia sẻ.

Mặc dù hàm lượng caffeine trong trà xanh ít hơn nhiều so với một tách cà phê (khoảng 95mg) nhưng vẫn giúp bạn tỉnh táo. Louise Ferrer có thể tập trung suốt cả ngày, làm việc hiệu quả hơn.



Uống trà xanh liên tục một tuần mỗi sáng giúp cơ thể tăng năng lượng, thúc đẩy trao đổi chất, thư giãn.

Một số tác dụng của trà xanh

Báo Thanh Niên dẫn lại nội dung trên heo Eat This, Not That chia sẻ một số tác dụng của trà xanh đối với cơ thể.

Kích hoạt chất béo 'tốt'

Cơ thể của bạn gồm hai loại chất béo: Chất béo trắng và chất béo nâu. Chất béo trắng trong cơ thể xuất hiện khi chúng ta tăng cân, còn chất béo nâu thực sự có thể giúp chúng ta giảm cân.

Chất béo nâu dù với số lượng ít hơn nhiều trong cơ thể, nhưng giúp hoạt động chuyển hóa và đốt cháy calo. Chất béo màu nâu cũng có thể giúp hút chất béo trắng ra khỏi cơ thể và góp phần cải thiện mức insulin.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy cùng với caffeine, các hợp chất catechin trong trà xanh làm tăng chất béo nâu trong số những người tham gia nghiên cứu. Người lớn càng có nhiều chất béo nâu đốt cháy calo thì càng tốt.