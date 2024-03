Điều gì xảy ra khi khi ăn quả quất mỗi ngày?

Mỗi quả quất chứa khoảng 13 calo, 8mg vitamin C, 3 mcg vitamin A. Vỏ quất chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trong cơ thể con người. Quất không chứa cholesterol, ít chất béo và natri.

Tác dụng với sức khỏe

Vì cơ thể bạn không tự tổng hợp được vitamin C nên bạn phải lấy vitamin C từ thực phẩm như quất. Vitamin C quan trọng đối với mạch máu đưa máu đến các mô và cơ quan; tốt cho sụn, cơ bắp, collagen (loại protein quan trọng đối với xương); cải thiện khả năng miễn dịch, ngăn ngừa cảm lạnh và sốt truyền nhiễm.

Vitamin A tốt cho mắt, sự phát triển, sinh sản, miễn dịch. Đây cũng là chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào của con người khỏi tác động của các gốc tự do (những phân tử trong cơ thể bạn có thể gây ra bệnh tim, ung thư và các bệnh khác).

Bạn có thể đã biết rằng ăn chất xơ giúp bạn tiêu hóa dễ dàng hơn. Chất xơ có trong các loại trái cây họ cam quýt như quất cũng làm giảm cholesterol và lượng đường trong máu.



Các loại trái cây có múi chứa nhiều vitamin C. Ảnh: Manilasun