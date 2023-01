Điều gì xảy ra khi bạn uống trà đen mỗi ngày?

Trong khi đó, trà xanh được xử lý để ngăn chặn quá trình oxy hóa nên có màu nhạt hơn nhiều so với trà đen.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy uống 5 tách trà đen mỗi ngày giảm 11% mức cholesterol xấu.

Khi bạn kết hợp với lối sống lành mạnh, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên, các chuyên gia cho rằng uống trà đen hằng ngày có thể hạ huyết áp ở những người bị cao huyết áp.

Giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân

Theo tạp chí Annals of Internal Medicine, do trà đen chứa flavonoid và chất chống oxy hóa nên uống mỗi ngày có thể giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu của gần 500.000 người từ 40 tới 69 tuổi ở Vương quốc Anh. Những người tham gia cung cấp dữ liệu về tình trạng sức khỏe, các yếu tố lối sống và thông tin nhân khẩu học. Họ cũng cho biết thường uống bao nhiêu tách trà mỗi ngày. Trong số hơn 56.000 người hay uống trà, gần 90% cho biết uống trà đen thường xuyên.

Trong suốt thời gian theo dõi 11 năm, nghiên cứu ghi nhận những người uống ít nhất 2 tách trà mỗi ngày ít bị tử vong do mọi nguyên nhân từ 9 đến 13% so với những người không uống.