Điều gì xảy ra khi bạn ăn quá nhiều thịt?

Khi bạn ăn, cơ thể phải tạo ra một số năng lượng để tiêu hóa lượng thực phẩm đó. Đây là quá trình sinh nhiệt do ăn uống và có khả năng làm tăng thân nhiệt.

Tiêu hóa protein sẽ tốn nhiều năng lượng nhất, tác động lớn hơn đến quá trình sinh nhiệt so với một đĩa mỳ hoặc salad.

Ảnh minh họa: 1zoom Mệt mỏi, đặc biệt sau bữa ăn hoành tráng



Bạn sẽ mất một lượng năng lượng lớn để tiêu hóa nhiều thịt. Khi đó, cơ thể sẽ di chuyển lưu lượng máu đến ruột để ưu tiên quá trình này, giảm tới các cơ quan khác, gồm cả não. Bởi vậy, bạn sẽ cảm thấy uể oải, mất tập trung, buồn ngủ sau khi ăn.



Điều này cũng có thể đúng với chế độ ăn không lành mạnh, chứa quá nhiều tinh bột hoặc chất béo, khiến lượng insulin và lượng đường trong máu tăng đột biến.



Ngoài ra, một số loại thịt như thịt bò và gà tây chứa nhiều tryptophan, loại axit amin liên quan đến việc sản xuất melatonin điều hòa giấc ngủ của con người.



Quá trình tiêu hóa thiếu chất xơ



Một hậu quả của việc tiêu thụ quá nhiều thịt là bạn có thể ăn ít các loại thực phẩm khác, bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau củ quả. Hậu quả, bạn dễ bị đầy hơi, táo bón, tiêu chảy do tiêu hóa kém.



Thịt chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng thiếu chất xơ, rất quan trọng cho quá trình tiêu hóa và điều chỉnh lượng đường trong máu. Nếu không có chất xơ, bạn có nguy cơ bị đau dạ dày nghiêm trọng.



Chế độ ăn giàu chất xơ giúp tiêu hóa tốt hơn và có lợi cho sức khỏe tổng thể. Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này do chất xơ cung cấp nguồn thức ăn tốt cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột.



Mất nước



Một tác dụng phụ khác của tất cả protein trong chế độ ăn nhiều thịt là lấy rất nhiều nước trong cơ thể để xử lý, khiến bạn bị mất nước.



Mặc dù protein rất quan trọng đối với sức khỏe, bao gồm cả việc tạo cơ bắp, nhưng mọi người có xu hướng nghĩ rằng họ cần nhiều hơn thực tế.



Khuyến nghị về protein chỉ khoảng 0,8g cho mỗi kg trọng lượng cơ thể đối với người ít hoạt động. Các vận động viên chỉ cần 2g cho mỗi kg trọng lượng.



Nếu ăn nhiều hơn, cơ thể sẽ sử dụng nhiều chất lỏng hơn để đào thải nitơ dư thừa. Nếu không uống đủ nước để bù đắp, bạn sẽ cảm thấy choáng váng hoặc khó chịu.

Ảnh minh họa: 1zoom

Ảnh hưởng nỗ lực giảm cân



Chế độ ăn giàu protein có thể giúp đạt được mục tiêu giảm cân khi bạn no lâu hơn và mang lại một chút lợi thế nhờ việc đốt cháy calo do sinh nhiệt.



Nhưng nếu bữa ăn bao gồm protein động vật, cần lưu ý một số loại thịt có thể rất giàu calo so với protein từ thực vật.



Những loại có nhiều calo nhất bao gồm phần thịt béo và các sản phẩm chế biến sẵn như bánh mì kẹp thịt, thịt xông khói, xúc xích...



Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng giảm cân, hãy chọn phần nạc của thịt bò, gia cầm hoặc cá. Tất cả đều có ít calo hơn.



Nguy cơ mắc ung thư và bệnh tim mạch



Các nghiên cứu đã liên kết việc tiêu thụ nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn với nguy cơ mắc một số loại ung thư, bệnh tim mạch.



Các loại thịt đã qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích đều được xử lý bằng chất bảo quản. Những hóa chất này được phát hiện có liên quan đến nguy cơ ung thư ruột kết, thận và dạ dày cao hơn.