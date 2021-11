Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu uống trà xanh mỗi ngày?

Một cuộc phân tích tổng hợp của Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ đã xem xét kết quả của 14 nghiên cứu cho thấy rằng, uống trà xanh làm giảm tổng lượng huyết thanh lúc đói và cholesterol “xấu” ở người lớn, theo Eat This, Not That.

Giấc ngủ được cải thiện

Nếu bạn trằn trọc suốt đêm, thì hãy thử thư giãn với một tách trà trước khi đi ngủ. Trà có thể cải thiện chứng mất ngủ.

Theo một nghiên cứu trong nghiên cứu y học tích hợp, uống trà có thể giúp cải thiện giấc ngủ và chất lượng cuộc sống ở những người bị mất ngủ nhẹ đến trung bình.