Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị cảm lạnh khi đang hóa trị?

- Kiệt sức.

- Nhức đầu.

- Ho khan.

- Nhức mỏi và đau nhức.

- Ớn lạnh.

- Nôn mửa và tiêu chảy (mặc dù những triệu chứng này không phổ biến)

Bạn cũng có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao hơn nếu bạn đang điều trị hóa chất.

Cúm và Covid-19 đều do virus gây ra, nhưng không giống nhau. Bệnh cúm do virus cúm gây ra, và Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Cả hai bệnh nhiễm trùng đều có thể gây sốt, đau nhức cơ thể và ho. Covid-19 cũng có thể gây mất khứu giác và vị giác, được coi là một triệu chứng đặc trưng.