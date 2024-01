Điều gì sẽ xảy ra nếu ăn 3 quả chuối mỗi ngày?

Ăn chuối rất tốt cho sức khoẻ

Nếu chúng ta tiêu thụ khoảng 1.600 mg kali (ăn 3 quả chuối) mỗi ngày là có thể giảm hơn 1/5 nguy cơ đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Warwick (Anh) và Đại học Naples (Italy) cho biết, ở hầu hết các quốc gia, lượng kali con người hấp thụ thấp hơn nhiều so với khuyến nghị.

Nhìn chung, nếu chúng ta có thể ăn nhiều thực phẩm giàu kali hơn là có thể góp phần làm giảm hơn 1 triệu ca tử vong do đột quỵ trên toàn thế giới mỗi năm.

Ngoài ra ăn chuối mỗi ngày cơ thể chúng ta còn nhận được những lợi ích sau:

Cung cấp năng lượng

Báo điện tử VOV dẫn nguồn trang tin Eating Well cho biết, theo nghiên cứu năm 2019 đăng trên tạp chí khoa học Journal of Food Science and Technology, chuối chứa vitamin B3, B6 và B12, giúp cơ thể tổng hợp năng lượng.