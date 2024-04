Điều gì biến Ấn Độ trở thành trung tâm thiết kế bán dẫn của thế giới?

Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành một trong năm nhà sản xuất bán dẫn lớn nhất toàn cầu trong 5 năm tới. Ảnh: CNBC

Là một phần không thể thiếu trong quy trình sản xuất chất bán dẫn, thiết kế chip xác định các yêu cầu đối với kiến trúc và hệ thống của chip cũng như cách bố trí các mạch riêng lẻ trên vi xử lý.

Đầu năm nay, Qualcomm nói rằng họ đang lên kế hoạch xây dựng trung tâm thiết kế mới tập trung vào công nghệ không dây tại Channai trị giá 21,3 triệu USD - động thái cho thấy cam kết của công ty này với tầm nhìn của New Delhi về “Make in India” (Sản xuất tại Ấn Độ) và “Design in India” (Thiết kế tại Ấn Độ).